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Shehu 3 hafta yok

Nijerya Milli takımında sakatlanan Bursaspor’un orta saha oyuncu Abdullahi Shehu, en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Nijerya Milli takımında sakatlanan Bursaspor'un orta saha oyuncu Abdullahi Shehu, en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak.


Yeşil-beyazlı takımdan yapılan açıklamada, "Milli takımdan sakatlanan futbolcumuz Abdullahi Shehu'nun, MR'ı Acıbadem Bursa Hastanesi'nde çekildi. Çekilen MR sonuçlarına ve yapılan kontrollere göre Shehu'nun sağ üst adalesinde 2. derece yırtık tespit edildi. Tedavisine hemen başlanan Abdullahi Shehu en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak" denildi.


Saivet ve Umut Nayir'in durumu maç saatinde belli olacak.


Henri Saivet ve Umut Nayir'in sakatlığıyla ilgili yapılan açıklamada, "Adalesindeki yırtık nedeniyle tedavisine devam edilen ve fizyoterapist eşliğinde çalışan Henri Saivet'in Galatasaray maçında oynama durumu ise maç saati netlik kazanacak. Sol diz iç yan bağlarında esneme olan ve takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Umut Nayir'in durumu da maç saati netleşecek" açıklaması yapıldı.

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