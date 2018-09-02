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02 Eylül 2018 11:28

Sıcaklar beyin kanamasına sebep olabiliyor

Yaz aylarında güneşe aşırı maruz kalma sonucu ortaya çıkan ve ölümcül sonuçlara sebep olan güneş çarpması, özellikle çocuk ve yaşlıları tehdit ediyor.

Sıcaklar beyin kanamasına sebep olabiliyor

02 Eylül 2018 11:28


Aşırı sıcak ve nemli havalarda artan vücut ısısının vücutta ve beyin hücrelerinde hasara neden olacağını söyleyen Medicana Bursa Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Serdal Baysal, bu durumun beyin kanamasına yol açabileceğini ifade etti. Baysal, güneş çarpması sonucu beyinde meydana gelen hasarın düzeyi ile ilişkili kalıcı veya geçici nörolojik bozuklukların ortaya çıkabileceğini kaydetti. Aşırı sıcaklardan en çok küçük çocuklar, yaşlılar, kanser hastaları, kalp ve solunum yetmezliği olan hastalar, tansiyon ve şeker hastalığı gibi metabolik ve kronik hastalığı olanların etkilenebileceğini aktaran Baysal, "Yaz aylarında dikkatsiz güneşlenme sonucu daha öncesinde herhangi bir sağlık sorunu olmayan kişiler de sıcak havalardan olumsuz yönde etkilenirler" dedi.


Baysal, güneş çarpmasına maruz kalan kişilerde bacaklarda kramp, karın ağrısı, bulantı, tansiyon düşüklüğü gibi belirtiler ortaya çıkabileceğini söylerken böyle bir durumla karşılaşıldığında kişinin üzerindeki fazla giysilerin çıkartılıp gölge ve hava akımı olan bir yere alınması gerektiğini vurguladı. Ayrıca kişiye mineral içeriği zengin olduğu için tuzlu ayran ve su içirilmesi gerektiğini söyleyen Dr. Serdal Baysal, bacaklarda kramp geliştiyse kesinlikle masaj yapılmaması konusunda da uyarıda bulundu. Baysal, güneş çarpmasına maruz kalan kişiye soğuk kompres uygulanmasının ve kişinin soğuksu ile duş almasının da faydalı olacağını söylerken klima ve vantilatörlerin de vücut ısısının düşürülmesinde etkili olabileceğini belirtti.




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