Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzuna koştu

Bursa’da 38 dereceyi bulan sıcaklardan bunalan çocuklar havuzlara akın ediyor. Şehir merkezine yakın olan havuzlara giren çocuklar, buz gibi suda serinliyor. Kaplıkaya Cazibe Merkezi’nde deliklerinden su fışkıran Kestane Havuzu’nda alışılmışın dışında görüntüler sergileyen çocuklar, yüzemeseler de fışkıran suların arasında hem serinledi, hem de oynadı.

Cazibe Merkezi’ne aileleri ile gelen çocuklar gönüllerince eğlenirken, suyun altından hiç çıkmak istemediklerini dile getirdi.

Suların altında Bursaspor ile özdeşleşen ‘timsah yürüyüşü’ yapan çocuklar, gönüllerince eğlendi.