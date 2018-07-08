Sıcaktan bunalan vatandaşlar Uludağ’a akın etti

Kış turizminin gözde mekanlarından olan Uludağ, yaz aylarında da sıcaktan bunalan vatandaşların akınına uğruyor. Şehir merkezinde sıcaklık değerlerinin arttığı bu günlerde Uludağ hafta sonu günübirlikçilerin akınına uğradı. Temiz havada piknik ve mangal yapan vatandaşlar, serin havada battaniyelerine sarılarak oturdu. Uludağ’ın güvenliğini sağlayan jandarma ekipleri ise mangal yapan vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Öte yandan, Sarıalan mevkiinde patlayan lağımların yola akması dikkat çekti. Bu duruma tepki gösteren vatandaşlar, sıkıntının çözülmesini istedi.