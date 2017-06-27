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27 Haziran 2017 12:39

Sıcaktan bunalanlar denize koştu

Bursa’da sıcak havadan bunalan vatandaşlar denize akın etti.

Sıcaktan bunalanlar denize koştu

27 Haziran 2017 12:39

35 dereceyi bulan sıcaklarda bayram tatilini de fırsat bilenler serin suyun keyfini doyasıya çıkardı.


Bursa’nın Mudanya, Güzelyalı ve Gemlik gibi sahil ilçeleri bayram tatili dolayısıyla doldu taştı. Sıcaktan bunalan vatandaşlar, ailesini de yanına alıp plajlara akın etti. Kimi güneşin tadını çıkarıp bronzlaşmak isterken, kimi ise denizin içerisinde çeşitli oyunlarla serinlemenin keyfini yaşadı. 7’den 70’e ziyaretçinin bulunduğu plajlar bayram tatili için şehir dışından gelen vatandaşlarla yoğunluk yaşadı. Öğle saatlerinde 35 dereceyi bulan sıcakların, hafta sonuna doğru artarak devam etmesi bekleniyor.


Sıcak havalardan bunaldıklarını belirten tatilciler, denizin tadını doyasıya çıkardıklarını söyledi.




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