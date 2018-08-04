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04 Ağustos 2018 13:47

Sıcaktan cam şişe patladı, tonlarca geri dönüşüm atığı alev alev yandı

Bursa’da hurdacılar sitesinde sıcaktan patlayan cam şişe yangın çıkardı, tonlarca atık malzeme alev alev yandı.

Sıcaktan cam şişe patladı, tonlarca geri dönüşüm atığı alev alev yandı

04 Ağustos 2018 13:47


Osmangazi’ye bağlı Geçit Mahallesi’nde bulunan hurdacılar sitesinde geri dönüşüm atıklarının bulunduğu alanda sıcaktan cam şişenin patlaması sonucu yangın çıktı. Tonlarca atık birden alev alırken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına hemen müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülerek, alevlerin diğer hurdacı dükkanlarına sıçraması önlendi. Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü.


İtfaiye yetkilileri, yangının cam şişenin sıcaktan patlaması neticesinde çıktığını söylerken, olayla alakalı tahkikat devam ediyor.




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