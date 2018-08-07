Diğer
Kategoriler
07 Ağustos 2018 10:00

Sıcaktan tansiyonu düşen sıvacı yedinci kattan düşüp öldü

Bursa’da 12 katlı inşaat halindeki binanın yedinci katından düşen usta hayatını kaybetti.

Sıcaktan tansiyonu düşen sıvacı yedinci kattan düşüp öldü

07 Ağustos 2018 10:00


Olay, Yıldırım’a bağlı Esenevler Mahallesi’nde 12 katlı inşaat halindeki binada meydana geldi. Sıva ustası olduğu öğrenilen 39 yaşındaki Tahsin B, sıcaktan tansiyonu yükselince, dengesini kaybedip yedinci kattan düşerek ağır şekilde yaralandı. Tahsin B, meslektaşlarının yaptığı ilk müdahalenin ardından olay yerine gelen ambulansla Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yoğun bakıma alınan Tahsin B, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Haberi alan ailesi fenalık geçirdi. Sağlık görevlilerinin yardımıyla aile teskin edilirken, olayla alakalı tahkikat sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
32
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç