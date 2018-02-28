Sabah saatlerinde şehir merkezini etkisi altına alan şiddetli yağmurda vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşların ıslandığı görüldü. Bazı vatandaşlar ise şiddetli yağmurdan korunmak için saçak altlarına ve dükkanlara sığındı. Otobüs ve metrodan inen vatandaşların ıslanmamak için koşturduğu görüldü. Bazı vatandaşlar ise yağan şiddetli yağmura aldırmadan yollarına devam etti. Bursa’da yağmurun yarın yerini kar yağışına bırakması bekleniyor.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, "Meteoroloji uyarmıştı, ama biz hazırlıksız yakalandık. Aniden bastıran yağmurda sırılsıklam olduk" dedi.