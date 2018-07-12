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12 Temmuz 2018 11:37

Şiddetten hayatını kaybeden kadınların hayrına lokma dağıttı

Bursa’da boşanma davası aşamasındaki bir kadın, şiddetten hayatını kaybedenlerin hayrına lokma dağıttı.

Şiddetten hayatını kaybeden kadınların hayrına lokma dağıttı

12 Temmuz 2018 11:37


Daha önce boşanma davasını adliye önünde davul ve dümbelek ile kutlayan kadın, şimdi ise şiddet gören kadınların hayrına lokma döktürdü. 47 yaşındaki Meryem Karaş Aydın, eşi M.N.A.’nın (71) kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla mahkemeye başvurdu. 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ardından Aydın, adliye önünde şiddetten dolayı hayatını kaybeden kadınların hayrına 500 kişilik lokma dağıttı. Lokma tezgahının başına geçen Aydın, elleriyle çevredekilere lokma verdi.


Şiddet görüp, hayatını kaybeden kadınlar için lokma dağıttığını ifade eden Aydın, “Şiddeti kınıyorum. Bugün davam vardı. Adalet yerini buldu diyebilirim” dedi.


Aydın, daha önce de boşanma davasını adliye önünde davul ve dümbelek ile kutlayıp kına dağıtmıştı.




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