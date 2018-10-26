Şifa kaynağı kara buğday ekmeği sofralara geliyor

BESAŞ tarafından alınan kara buğday, farklı lezzetlerle Bursalıların sofralarına ulaşacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçilere ücretsiz dağıtılan 4 ton tohumdan yaklaşık 50 ton verim alındı. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve BESAŞ iş birliğiyle hayata geçirilen “kara buğday yetiştiriciliği” projesi dahilinde hasadı yapılan mahsûlün alımı başladı. Uzman bir ekip tarafından randıman testinden geçirilip sınıflandırılan buğdaya kilogram başına 4 - 4,5 TL fiyat verildi. Uygulanan fiyat politikası çiftçilerin yüzünü güldürürken, BESAŞ ürün alımlarına başladı.

Şifa kaynağı olan kara buğdayı sağlıklı ürünler olarak Bursalıların sofralarına taşıyacaklarını dile getiren BESAŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Bektaş, “Proje ile bir taraftan 193 çiftçimize destek sağlarken diğer taraftan bir şifa kaynağı olan karabuğday ürünlerini Bursa halkımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen hem çiftçilerimize hem de çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.