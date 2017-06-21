Diğer
Kategoriler
21 Haziran 2017 10:18

Şifa merkezi Oylat bayrama hazır

Bursa İnegöl ilçesinde bulunan Oylat Kaplıcaları doğal su kaynaklarıyla vatandaşlara şifa dağıtıyor.

Şifa merkezi Oylat bayrama hazır

21 Haziran 2017 10:18


Bursa - Eskişehir karayolu üzerinde bulunan ve Bursa’nın İnegöl ilçesinde 27 kilometre uzaklıkta doğanın içinde binlerce misafiri ağırlayan Oylat Kaplıcaları, 40,5 derece kaynağından çıkan, zengin mineralli kaynak suyu ile şifa dağıtıyor.


Oylat Kaplıcaları A.Ş Satış Pazarlama Sorumlusu Özgür Yıldız, Ramazan Bayramı için rezervasyonların son sürat devam ettiğini belirterek, “Türkiye’nin dört bir yanından Ramazan Ayı ve Ramazan Bayramı’nda da misafirlerimizi ağırlıyoruz. Ramazan Bayramı’nda yüzde yüze yakın doluluğa ulaşacağımızı tahmin ediyoruz” dedi.


Ramazan Ayı’nda genelde tesislerde tadilatlar yaparak eksiklerin tamamlandığını ifade eden Yıldız, “Bu ayda tesisimizde ihtiyacımız olan düzeltmeleri yapıyoruz. Onun haricinde diğer otellerimizde hizmet vermeye devam ediyoruz. Misafirlerimiz Ramazan Ayı’nı burada huşu içerisinde geçiriyorlar. Her bütçeye uygun hizmet veren tesislerimiz var. Yelpazemiz geniş 3 farklı tesisimiz var. 150 TL ile 350 TL arasında değişen 2 kişinin gecelik konaklama ücretleri mevcut. 3 tesisimizde de farklı farklı fiyatlandırmalarımız var” diye konuştu.


Yılda 170 bin kişiyi ağırladıklarına dikkat çeken Yıldız, “Suyumuzun en büyük özelliği içilebilir kalitede olması ve kaynağında çıktığı gibi kullanılıyor olmasıdır. Mineral açısından son derece zengindir. 40,5 derece kaynağından çıkıyor. Hiçbir karışım olmaksızın misafirlerimiz havuzlarda, hamamlarda, odalarında kullanabiliyorlar” şeklinde konuştu.


Oylat’ın sadece kaplıcalardan ibaret olmadığını belirten Yıldız, “Türkiye’nin ikinci büyük mağarası Oylat Mağarası’dır. Alaçam Yaylası, Oylat Şelalesi, Köylü Pazarı, dünyada bir ilk olan Mobilya Müzesi ile önemli bir destinasyondur. Diğer kaplıca tesisleri sadece otellerden ibarettir. Fakat burası doğada gezebilme imkanı buldukları, sularında şifa buldukları ve güzel bir tatil yaptıkları yerdir. Tüm herkesi Oylat’a bekliyoruz"dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
27
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
BURSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 26 RAMEZÂN 1438
  • 21 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:10
  • Güneş :05:27
  • Öğle :13:17
  • İkindi :17:16
  • Akşam :20:44
  • Yatsı :22:43
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!