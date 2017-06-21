Şifa merkezi Oylat bayrama hazır

Bursa - Eskişehir karayolu üzerinde bulunan ve Bursa’nın İnegöl ilçesinde 27 kilometre uzaklıkta doğanın içinde binlerce misafiri ağırlayan Oylat Kaplıcaları, 40,5 derece kaynağından çıkan, zengin mineralli kaynak suyu ile şifa dağıtıyor.

Oylat Kaplıcaları A.Ş Satış Pazarlama Sorumlusu Özgür Yıldız, Ramazan Bayramı için rezervasyonların son sürat devam ettiğini belirterek, “Türkiye’nin dört bir yanından Ramazan Ayı ve Ramazan Bayramı’nda da misafirlerimizi ağırlıyoruz. Ramazan Bayramı’nda yüzde yüze yakın doluluğa ulaşacağımızı tahmin ediyoruz” dedi.

Ramazan Ayı’nda genelde tesislerde tadilatlar yaparak eksiklerin tamamlandığını ifade eden Yıldız, “Bu ayda tesisimizde ihtiyacımız olan düzeltmeleri yapıyoruz. Onun haricinde diğer otellerimizde hizmet vermeye devam ediyoruz. Misafirlerimiz Ramazan Ayı’nı burada huşu içerisinde geçiriyorlar. Her bütçeye uygun hizmet veren tesislerimiz var. Yelpazemiz geniş 3 farklı tesisimiz var. 150 TL ile 350 TL arasında değişen 2 kişinin gecelik konaklama ücretleri mevcut. 3 tesisimizde de farklı farklı fiyatlandırmalarımız var” diye konuştu.

Yılda 170 bin kişiyi ağırladıklarına dikkat çeken Yıldız, “Suyumuzun en büyük özelliği içilebilir kalitede olması ve kaynağında çıktığı gibi kullanılıyor olmasıdır. Mineral açısından son derece zengindir. 40,5 derece kaynağından çıkıyor. Hiçbir karışım olmaksızın misafirlerimiz havuzlarda, hamamlarda, odalarında kullanabiliyorlar” şeklinde konuştu.

Oylat’ın sadece kaplıcalardan ibaret olmadığını belirten Yıldız, “Türkiye’nin ikinci büyük mağarası Oylat Mağarası’dır. Alaçam Yaylası, Oylat Şelalesi, Köylü Pazarı, dünyada bir ilk olan Mobilya Müzesi ile önemli bir destinasyondur. Diğer kaplıca tesisleri sadece otellerden ibarettir. Fakat burası doğada gezebilme imkanı buldukları, sularında şifa buldukları ve güzel bir tatil yaptıkları yerdir. Tüm herkesi Oylat’a bekliyoruz"dedi.