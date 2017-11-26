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26 Kasım 2017 13:39

’Şifa Niyetine’ gösterisi kapalı gişe

Usta tiyatrocular Altan Erkekli ve Veysel Diker’in sahnelediği ‘Şifa Niyetine’ adlı gösterisi Yıldırımlılara unutulmaz bir gece yaşattı.

’Şifa Niyetine’ gösterisi kapalı gişe

26 Kasım 2017 13:39


Yıldırım Belediyesi ilçe sakinlerini 2017-2018 Kültür Sanat Sezonunda muhteşem programlarla buluşturmaya devam ediyor. Usta tiyatro oyuncuları Altan Erkekli ve Veysel Diker’in uzun süre unutulmayacak bir performansa imza attığı ‘Şifa Niyetine’ isimli gösterisi Barış Manço Kültür Merkezi’nde kapalı gişe sahnelendi. Günden güne dünyanın tükettiği insana ‘Şifa Niyetine’ diye adlandırdıkları oyunla izleyicinin karşısına çıkan Altan Erkekli ve Veysel Diker, yaşamdan kesitler sundukları programda sevilen türkü ve şarkılar seslendirdi.


Yaşam ve sanat hayatlarını anlattıkları gösteride sanatçılara piyano, keman, kontrabas, gitar ve perküsyondan oluşan orkestra eşlik etti. Yıldırımlı sanatseverlerin gösterdikleri ilgiden memnuniyet duyduklarını belirten sanatçılar, programın gerçekleşmesinde katkılarını sunan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali’ye teşekkür ettiler.


1 Kitap, 1 Bilet projesi kapsamında toplanan kitaplar Diyarbakır Kulp Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine gönderilecek.




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