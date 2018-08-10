Sifonu çekemeden yakalandılar

Şahısların ikametlerinde yapılan aramada, tuvaletin deliğine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri, dün gece gerçekleştirdikleri eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda ’uyuşturucu madde ticareti yapmak ve bulundurmak’ suçlarından 7 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların ikamet ve otomobillerinde yapılan aramalarda ise tuvaletin deliğine gizlenen 210 gram uyuşturucu madde esrar, 100 adet uyarıcı tablet, bir miktar metamfetamin ile birlikte 100 gram cannabinoid maddesi ele geçirildi.

Emniyete getirilen şüphelilerden 5 kişi hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen Z.Ş. ve R.E.Ş. ise adliyeye sevk edildi.