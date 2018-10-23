Sigara için 4 market soyan 5 zanlı kameralara yakalandı

Bursa'da 4 ayrı markete girerek sigara çalan 5 kişi, güvenlik kameralarını hesaba katmayınca yakayı ele verdi. Bir iş yerinden de çelik kasa çalan zanlılar gözaltına alındı.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 4 ayrı iş yerinde meydana gelen hırsızları inceledi. Ekipler, bütün marketlerden ağırlıklı olarak sigara çalındığını fark edip hırsızların peşine düştü. Marketlerdeki ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, marketlere B. K. (18) , Ü.K. (18), M.A. (22), M.D. (19) , A.Ç (17) isimli 5 kişinin girdiğini tespit etti. Kimlikleri tespit edildikten sonra gözaltına alınan 5 şahsın bir marketten de çelik kasa çaldıkları öğrenildi. Yakalanan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.