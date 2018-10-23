İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sigara için 4 market soyan 5 zanlı kameralara yakalandı

Bursa’da 4 ayrı markete girerek sigara çalan 5 kişi, güvenlik kameralarını hesaba katmayınca yakayı ele verdi.

Bursa'da 4 ayrı markete girerek sigara çalan 5 kişi, güvenlik kameralarını hesaba katmayınca yakayı ele verdi. Bir iş yerinden de çelik kasa çalan zanlılar gözaltına alındı.


Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 4 ayrı iş yerinde meydana gelen hırsızları inceledi. Ekipler, bütün marketlerden ağırlıklı olarak sigara çalındığını fark edip hırsızların peşine düştü. Marketlerdeki ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, marketlere B. K. (18) , Ü.K. (18), M.A. (22), M.D. (19) , A.Ç (17) isimli 5 kişinin girdiğini tespit etti. Kimlikleri tespit edildikten sonra gözaltına alınan 5 şahsın bir marketten de çelik kasa çaldıkları öğrenildi. Yakalanan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.