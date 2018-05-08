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08 Mayıs 2018 11:34

Sigara içmedi, araba aldı

Bursa’nın Gürsu ilçesinde, bir müezzin, içmediği sigara paralarını biriktirerek kendine araba aldı.

Sigara içmedi, araba aldı

08 Mayıs 2018 11:34


Diyanet’te görevli müezzin Rasim Demir, sigaranın hem vücuda, hem keseye zarar verdiğini çevresine anlatmak için farklı bir yol denedi. 20 yıl evvel her gün bir paket sigara parasını kenara koymaya başladı. Seneler geçtikçe, bu paralar damlaya damlaya arttı. 46 yaşındaki Rasim Demir, aradan 20 sene geçtikten sonra, biriktirdiği paralarla kendine güzel bir araba aldı.


58 bin liraya aldığı 2015 model otomobilini bütün tiryakilere göstererek onları sigarayı bırakmaya teşvik eden Rasim Demir, “Ömrümde sigara içmedim. Sigaranın birçok zararının olduğuna inanıyorum. Hele geçim sıkıntısı çekip sigara içenleri anlamıyorum. Çünkü damlaya damlaya göl olur. Arkadaşlarıma, ben sizin içtiğiniz sigara parasıyla araba alacağım derdim. İnanmazlardı. 20 senedir çalışıyorum. Her gün bir paket sigara parasını kenara koydum. 20 senede çok şükür arabamı aldım. Hatta birkaç sene yetecek akaryakıt parası da kaldı. Sigara içen kardeşlerime tavsiyem, kendilerinin ve ailelerinin sağlığı açısından sigarayı bırakmaları” diye konuştu.




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