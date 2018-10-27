"Sigara kullanımı menopoz yaşını öne çekiyor"

Dr. Özlem Şengül, sigara kullanımının menopoz yaşını öne çektiğini dile getirdi.

Gelişmiş ülkelerde tahmin edilen insan ömrünün kadınlarda 85 yaşa kadar yükseldiğini, dünyada ortalama menopoz yaşının ise 51 olarak kabul edildiğini ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Dr. Özlem Şengül, “Türkiye'de ise bu yaş 48 civarındadır. Bu göz önüne alındığında kadın hayatının ortalama üçte biri menopoz sonrası dönemde geçmektedir. Menopoz, over fonksiyonlarının durmasına bağlı olarak adetlerin kalıcı olarak kesilmesidir. Menopoz yaşını etkileyen en önemli faktör genetiktir. Bunun dışında doğum sayısı, vücut kitle indeksi, sosyoekonomik koşullar, geçirilmiş yumurtalık cerrahileri de menopoz yaşını etkileyebilmektedir. Sigara kullanımı da menopoz yaşını öne çektiği ileri sürülmüştür. 40 yaş öncesinde ortaya çıkan menopoza erken menopoz ya da prematür over yetmezliği denir” diye konuştu.

Menopoza bağlı hormonal değişikliklerin adet düzenine yansıması menopozdan yaklaşık 3-4 yıl önce oluştuğunu belirten Doç. Dr. Şengül, "İlk önce siklusta belli belirsiz bir kısalma sonrasında ise siklusta uzama görülür. Adetler gecikmeli olmaya başlar. Menopozda en sık görülen şikayetlerden biri ateş basmasıdır. Menopoz döneminde derinin incelmesi, vajinal kuruluk da görülebilmektedir. Yine idrar kaçırma şikayeti menopoz sonrası dönemde artar. Uyku bozuklukları ve depresyon da menopoz sonrası dönemde daha sık görülmektedir” dedi.

Östrojen eksikliğinin kemik kaybına sebep olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Şengül, "Menopoz sonrasında osteoporoza, yani kemik erimesine ilerleyen kemik kaybı önemli bir problemdir. Bu dönemde yüzde 35 hastada kemik erimesi görülebilmektedir. Bir kadının hayat boyu oluşan kemik kaybının yüzde 75'i menopoz sonrası dönemde olmaktadır. Menopoz hormon replasman tedavisi verilsin ya da verilmesin önemli risk artışlarının olduğu bir dönemdir. Bu dönemde hayat şeklinin düzenlenmesi, düzenli egzersiz yapılması ve beslenmeye dikkat edilmesi önemlidir. Bu dönemde her kadın düzenli aralıklarla kontrol altında tutularak, düzenli jinekolojik muayene, ultrason ile değerlendirme ve meme kontrolleri yapılmalıdır” şeklinde konuştu.