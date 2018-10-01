Şiir tutkunları 3. Uluslararası Nilüfer Şiir Festivali'nde buluşacak

Nilüfer Belediyesi'nin 11-14 Ekim tarihleri arasında düzenleyeceği 3. Uluslararası Nilüfer Şiir Festivali'nde 6 ülkeden şairler Bursa'da buluşacak.

Türkiye'de sanata ve sanatçıya verdiği destek ile örnek gösterilen Nilüfer Belediyesi, Uluslararası Nilüfer Şiir Festivali'nin üçüncüsünü şiirseverler ile buluşturmaya hazırlanıyor. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 11-14 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 3. Uluslararası Nilüfer Şiir Festivali'nin programını düzenlenen basın toplantısında açıkladı. Toplantıda, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman ile organizasyon sorumlusu Meltem Öztürk de yer aldı.

Uluslararası Nilüfer Şiir Festivali'nin üçüncüsünde, şehri daha kapsamlı, daha doyurucu bir programla buluşturacaklarını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Şiir Festivali, şiir çevrelerinde de benimsendi, aylar öncesinden talepler geldi ve son şekli, titiz bir değerlendirme sonucunda verildi” dedi.

Festivale, 6 ülkeden 14 şairin katılacağını açıklayan Başkan Bozbey şöyle devam etti:

“Bu şairlerden 5'i Hollanda, Hindistan, Hırvatistan, Makedonya ve Ukrayna'daki kardeş şehrimiz Mykolaiv'den. Türkiye'den sevilen şairler Lale Müldür, Aba Müslim Çelik, Betül Dünder, Cevat Çağan, Duygu Kankaytsın, Çiğdem Sezer, Gülümser Çankaya, Onur Sakarya ve Selahattin Yolgiden de festival boyunca bizlerle birlikte olacak. Nâzım Hikmet Kültürevi, Konak Kültürevi, Üç Fidan Parkı ve Misi Edebiyat Müzesi'nde, dört gün boyunca şiir sesleri yankılanacak.”

Festivalin bu yılki temasının “adalet” olduğunu vurgulayan Başkan Bozbey, 3. Uluslararası Nilüfer Şiir Festivali'yle, hayatın önemli bir parçası olan adalete dikkat çekmek istediklerini vurguladı.

Şiirin, Nilüfer'de, Türkiye'nin ilk Şiir Kütüphanesi'yle temsil edildiğini ifade eden Başkan Bozbey, Nilüfer Belediyesi Halk Evi önündeki Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Şiir Kulesi'nde de, her gün saat 14.00'te şiir okunduğunu hatırlattı.

3. Uluslararası Nilüfer Şiir Festivali'nin, 11 Ekim'de Nâzım Hikmet Kültürevi'nde düzenlenecek “Ezginin Günlüğü” konseriyle başlayacağını ifade eden Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, festivalin kapanışının da görkemli bir şekilde olacağını söyledi. Başkan Bozbey, “14 Ekim'deki kapanış gecesinde Ziya Azazi, koreografisinin de kendisine ait olan ‘Dervish' isimli dansıyla, sanatseverlerin karşısına çıkacak” dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, adalete özlemi olan ve şiire hayatında yer veren herkesi 11-14 Ekim tarihlerinde 3. Uluslararası Nilüfer Şiir Festivali'ne davet etti.

Festivalin organizasyon sorumlusu Meltem Öztürk de, festival boyunca şiiri, diğer sanat dallarından ayrı tutmadan, farklı disiplinlerle harmanlayarak okumalar, şair buluşmaları, resim sergisi, sinema ve dans gösterilerine kadar birçok etkinlik düzenleneceğini söyledi. Basın toplantısına katılanlara çeşitli şairlerin kitapları armağan edildi.