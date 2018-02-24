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24 Şubat 2018 12:28

Sıkışan sürücü böyle bekledi

Bursa’nın İznik ilçesinde, kamyonette sıkışan sürücü, uzun çabalar sonucu yaralı halde kurtarıldı.

Sıkışan sürücü böyle bekledi

24 Şubat 2018 12:28


Kaza sabaha karşı Çakırca yakınlarında meydana geldi. 34 FA 9686 plakalı kamyonetin sürücüsü Ziyattin Cengiz (54), yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Virajı alamayan araç zeytin tarlasına uçtu. Ters dönen kamyonette sıkışan Cengiz, uzun müddet kurtarılmayı bekledi. İtfaiye ekiplerinin çabalarıyla sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü 112 ekiplerince İznik Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Burada ilk tedavisi yapılan Ziyattin Cengiz, daha sonra Bursa’ya sevk edildi.




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