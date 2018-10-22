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Sıla'dan isimsiz mesaj... "Bekarlığı çok tasnif etmiyorum"

Pop müziğinin sevilen sanatçısı Sıla, Ondan Kalan Şarkılar konserini son olarak Bursa’daki dinleyicileri ile buluşturdu.

Pop müziğinin sevilen sanatçısı Sıla, Ondan Kalan Şarkılar konserini son olarak Bursa'daki dinleyicileri ile buluşturdu. Konser esnasında dinleyicilere seslenen Sıla," Bekarlığı çok tasnif etmiyorum" dedi. Yaptığı açıklamada Ahmet Kural ile barıştıkları yada barışmak için mesaj göndermesi yaptığı merak konusu oldu.


Yaz konserleri kapsamında Bursa'ya gelen ve 3 gün önce de sahne alan Pop müziğinin sevilen sanatçısı Sıla, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda Ondan Kalan Şarkılar konserinin sonuncusunu Bursa'da tamamladı. Sahnede duruşu ile öne çıkan sevilen sanatçıyı dinlemek için gelen 5 bin kişi yer bulamayınca ayakta izlemek zorunda kaldı. Sahnede dinleyicisine seslenen Sıla, " Bekarlığı tasnif etmiyorum" diyerek kafalarda soru işaretine neden oldu. Eski sevgilisi Ahmet Kural ile ayrılan Sıla'nın tekrar barıştıkları yönünde çıkan haberlerden sonra Ahmet Kural'a bir mesaj göndermesi yaptığı merak konusu oldu. Yaklaşık 2 saati aşkın sürede sahne alan Sıla dinleyicilerine kariyerinin 10. yılını 'ON'dan kalan şarkılar' adını verdiği konser serisiyle,birbirinden güzel şarkılarını söylerken, dinleyicilerine de unutulmaz bir gece yaşattı. Sahne dansları ile dinleyicisinin dikkatini çeken Sıla büyük bir ilgi ile karşılandı.

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