Silah arkadaşlarından şehide vefâ

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 1994 yılında vatanî görevini yaparken terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan jandarma komando er Fedai Çakır'ı silah arkadaşları unutmadı.

Silah arkadaşları, şehidin Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Çeltikçi Mahallesi'ndeki kabrini ve ailesini ziyaret etti. Türkiye'nin farklı illerinden toplanarak Çeltikçi'ye gelen Feadi Çakır'ın silah arkadaşları, şehidin mezarı başında dua etti ve Kur'an-ı kerim okudu. Burada dua edenlerden bazıları göz yaşlarına hakim olamadı.

Vefakâr arkadaşlar, şehidin anne ve babasını da evlerinde ziyaret etti. Oğullarının silah arkadaşlarına sarılan anne ve baba duygulu anlar yaşadı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 5. Komando Taburu'nda 1994 yılında Fedai Çakır ile aynı dönem askerlik yapan grup, çatışmada kaybettikleri silah arkadaşlarının kabrini ziyaret etmeyi çok istediklerini belirtti. Şehit arkadaşları ile aynı tastan çorba içtiklerini, aynı ekmeği paylaştıklarını dile getiren grup, "Biz her zaman biriz, her zaman tek yüreğiz. Biz Türkiye'yiz" diye konuştu.