Silah tacirlerine şafak vakti ‘Zeytin’ operasyonu

Baskında çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü silah tacirlerine şafak baskını yaptı. KOM ekipleri birçok ilde silah ticareti yaptıkları tespit edilen şahısları teknik takibe aldı. Ekipler takip sırasında silah tacirlerinin alışverişi ‘zeytin’ ve ‘zeytin çekirdeği’ şifresiyle yaptığını fark edip şifreyi kullanan şahısların adreslerini tespit etti. Adres tespitlerinin ardından Bursa’nın Orhangazi ilçesi merkez olmak üzere toplam 14 ilde 72 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskına 200 polis katıldı. Operasyonda aralarında kuru sıkı tabancaların namlusunu açmada kullanılan torna makineleri de olan çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere Bursa KOM Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Şahısların işlemleri devam ediyor.