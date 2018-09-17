Silâjlık mısırlar biçiliyor

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde hayvan yetiştiricilerinin en önemli yem maddelerinden olan silâjlık mısır hasadına başlandı.

Silâjlık mısır tohumunun tanıtımı maksadıyla Karaköy Mahallesi'nde düzenlenen tarla gününe çiftçiler ilgi gösterdi. Dekalp Güney Marmara Bölgesi Satış Sorumlusu Ahmet Kılınç, Yenişehir'de ilk yıl 2500 dekarlık alanda ekim yaptıklarını belirterek, “Yenişehir'de denediğimiz mahsûl sağlam kök ve gövde yapısıyla, yüksek silâj verim ve kalite değerlerine sahip çeşidimizdir. Bu gün gerçekleştirdiğimiz tarla gününde üreticilerimiz de gördü ki hakikaten kaliteli bir ürün. Dâne oranı son derece fazla olan bu ürünü ilk ve ikinci ürün olarak da ekebiliyoruz. Mahsûl 100 günde biçilecek hâle geliyor” dedi.

Yüksek kaliteli silâj, ineklerin gıda ihtiyacını karşılıyor. Nişasta ve lif sindirilebilirliği arasındaki doğru denge ile silâj kalitesi sağmal sürünün sağlığını korumaya yardımcı oluyor.