Siloda boğularak ölen işçi toprağa verildi

Olayla ilgili olarak 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren un fabrikasının buğday silosuna çıkan Nedim Hüseyinoğlu (42), çalıştığı sırada silonun içine düştü. Silo içerisinde kısa süre de kaybolan adamın kurtarılması için çalışma başlatıldı. Olayı haber alan Kaymakam Ali Akça, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Başsavcı Zekeriye Alper İnanç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhami Araali olay yerine gelerek kurtarma çalışmalarını yönetti.

800 ton buğday dolu silo çevresinden açılan deliklerle boşaltıldı. Tam 12 saat süren boşaltmanın ardından, silonun zeminine yakın yerde işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Talihsiz adamın cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemelerin ardından ailesine teslim edildi.

Nedim Hüseyinoğlu’nun cenazesi öğle namazını müteakip Sarı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye Mezarlığı’na defnedildi. Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren un fabrikasındaki siloda ölümle sonuçlanan olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Alper İnanç, olayla ilgili iş yerindeki 3 görevlinin gözaltına alındığını bildirdi. Yazılı açıklama yapan Başsavcı İnanç, "Olay yerinde gerekli incelemeler yapılıp, önemli görülen evrak, belge ve deliller toplandı. Alınan şahit ifadeleri ve ilk bulgular ışığında işletmede müdür, vardiya sorumlusu ve vardiya amiri olarak görev yapan 3 şüpheliyi aynı gün gözaltına aldık. Bu şahısların işlemleri halen devam ediyor. Bilirkişi raporu, olay yerinde elde edilen bulgular üzerinde yapılacak nihai incelemeler, kesin ölüm sebebinin tespiti ve alınacak yeni ifadelere istinaden gerekli değerlendirmeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Gözaltına alınan fabrika müdürü Bülent K., vardiya amiri Ali G. ve vardiya sorumlusu Bahtiyar Ö.’nün emniyetteki sorgusu devam ediyor.