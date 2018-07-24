Şimşekler gökyüzünü böyle aydınlattı

Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Yeniköy’de İHA Foto Muhabiri Alper Tüydeş, gece boyu denize düşen yıldırımları görüntüledi.

Dün akşam Trakya üzerinden yurda giren ve kısa sürede bölgeyi etkisi altına alan yağışlar beraberinde dolu ve yıldırımları da getirmişti. Fırtına ile birlikte etkisini daha da arttıran yağışlar bazı bölgelerde hayatı durma noktasına getirirken, Marmara Denizi üzerine yansıyan yıldırımlar ise fotoğrafçılara görsel bir şölen sundu.

İHA Muhabirliği yapan Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş’in, Marmara Denizi üzerinde kayda aldığı yıldırım fotoğraflarında gece yarısı çekilmesine rağmen her yerin gündüz gibi aydınlandığı ve havada biriken enerji görülüyor.