Şimşirgil: "28 Şubat FETÖ’ye otoban yaptı"

Dr. Ahmet Şimşirgil, Şimşirgil 1980 darbesinin FETÖ’ye yol yaptığını, 28 Şubatın ise otoban açtığını ifade etti.

Bursa’nın Orhangazi Belediyesi’nin tertiplediği konferansta konuşan Şimşirgil, 28 Şubat post modern darbesini anlattı. 28 Şubatın ayak seslerinin 1990’lı yılların başında başladığını belirten Şimşirgil, "Türkiye’de 1980 darbesinden sonra Özal dönemleri ile birlikte dini değerlere önem daha da artmaya başladı. Bunu farkedenler 1990’lı yılların başlaması ile birlikte yavaş yavaş 27 Şubatın alt yapısı hazırlanmaya başlamıştı dedi. Her darbe zemininin emperyalistler tarafından Türkiye’de yıllar öncesinden hazırlandığına da vurgu yapan Ahmet Şimşirgil, aynı şey 27 Şubat öncesinde yapıldı. 28 Şubat Post Modern darbe döneminde 400 milyar doların ortadan kaybolduğunu belirten Ahmet Şimşirgil, 400 milyar doların kaybolması ile ilgili bugüne kadar hiç bir şey yapılmadı, bu konunun üzerine gidilmedi" dedi.

"Türkiye’de öyle yıllar yaşadık ki herkese korku saldılar. Okuldan atıyorlar, üniversiteden atıyorlar. Herkesi sindirdiler" diyen Ahmet Şimşirgil, 28 Şubat sürecinde doçent olarak üniversitede görev yaptığını ve aynı korkuyu kendisinin de yaşadığını belirterek, "En sonunda kovarlarsa kovsunlar dedim, inandığımın üzerine gittim" dedi.

Dr. Ahmet Şimşirgil, "28 Şubat döneminde İmam Hatiplerin kapatılmasının arka planında görünmeyen bir gaye vardı. İmam hatiplerin kapatılmasının arkasında yatan asıl gerekçe FETÖ okullarının önünü açmaktı. O dönemde FETÖ’ye ait bir tek okul bile kapatılmadı. Onlar için sorgulayan bir gençlik tehlikeliydi. Biliyorlardı ki imam hatipli öğrenciler sorgulama yaparlardı. Ama FETÖ’nün okullarından mezun olanlar sorgulama asla yapılmazdı. Bu yüzden imam hatiplerin kapatılması gerekiyordu ve kapattılar. 1980 darbesi FETÖ’ye yol açtı, 28 Şubat darbesi ise otobana dönüştürdü. 80 ihtilali nasıl yol açtı? FETÖ 80’de birinci aranan adamdı. bir numaralı zanlı, aranan adam FETÖ’ydü. Tam 5 sene, 80-85. Şimdi sorgula niye bulunmadı? İncirlik’te miydi? Neredeydi? 2016 15 Temmuz’unun planı 80 ve 85 arasında yapıldı" dedi.