Sinan Akçıl: "Dolara karşıyım TL ile alışveriş yapıyorum"

Bursa'da sahne alan ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, dolara karşı olduğunu, alışverişlerini TL ile yaptığını söyledi.

Ünlü sanatçı Sinan Akçıl, en sevilen şarkılarını Bursa ve çevre illerden gelen hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Sadece sesi ve şarkılarıyla değil, ünlü isimlere verdiği bestelerle de müzik dünyasında çok ayrı bir yere sahip olan hit şarkıların yazarı Sinan Akçıl, Bursa'da büyük bir coşkuyla karşılandı. Konser alanını hınca hınç dolduran hayranları ünlü sanatçıyı görebilmek için birbirleriyle yarıştı.

"Bursa'dan ev alacağım ama dolarla değil"

Şarkı aralarında hayranlarıyla sohbet eden Sinan Akçıl, "Bursa'ya bugün bir kez daha aşık oldum sayenizde. Benim gözlerim yeşil ve bu gözlerle gördüğüm sizin sevginiz bembeyaz. Kısaca yaşasın yeşil-beyaz Bursa diyorum. Bursa'dan ev alacağım ama dolarla değil. Dolara karşıyım artık. Türk Lirası'yla alacağım" dedi.

Konserde oldukça duygusal bir buluşma da yaşandı. Konser öncesi sosyal medyadan Sinan Akçıl'a mesaj atarak, "11 yaşımdan beri hayalimdin. Seninle büyüdüm. 8 yıldır seni görmeyi bekliyorum" yazan 19 yaşındaki Müşerref Gürel ile sahnede buluştu. Genç kız Sinan Akçıl'ı karşısında görünce heyecandan titredi. Dakikalarca ünlü sanatçıya sıralan Gürel, "Bu benim en büyük hayalimdi. Gerçekleştiğine inanamıyorum. Gerçekten sen misin. 8 yıldır seni bekliyorum" diyerek mutluluğunu dile getirdi. Bir başka hayranı da kollarına Sinan Akçıl'ın dövmelerinden yaptırarak ünlü sanatçıya hayranlığını gösterdi.

Sözü müziği kendisine ait olan Demet Akalın'ın 2015 yılında seslendirdiği 'Ders Olsun' şarkısının gerçek hikayeden yazıldığını söyleyen Sinan Akçıl, "Ders Olsun şarkısını yazdığımda beni hayal kırıklığına uğratan bir kişiye iyi bir ders vermiştim ve o şarkımla rahatlamıştım. Sizin de hayatınızda ders vermek istedikleriniz var mı?" diye seslenince alanda '"Evet" diye çığlıklar yükseldi.

"Eski sevgililerimle arkadaş kalmayı istedim"

Hayranlarından biri ünlü sanatçıya, "Eski ya da yeni kimseyi sevme bizi sev" diye bağırınca Akçıl, "Ben hiçbir kız arkadaşımdan nefret ederek ya da edilerek ayrılmadım. Arkadaş kalmayı istedim. Becerebildiğimiz de oldu beceremediğimiz de. Siz de öyle yapın ama sizinle aşkımız başka. Onu bu işlere karıştırmayalım" şeklinde konuştu.