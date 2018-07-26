Sinanbey Parkı yenilendi

Belediye Başkanı Alper Taban, Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından yenilenen parkı ziyaret etti. Taban, “Yapım aşamasında da birkaç kez gelerek incelemelerde bulunmuş, vatandaşlarımızla bir araya gelmiştik. Bugün de tamamlanmış halini ve hizmete alındığını duyurmak için geldik. Çocuklarımız güvenli bir şekilde aileleriyle güzelce vakit geçiriyorlar” dedi.

Taban, “Bildiğiniz gibi mahallelerimizde otopark alanları, yeşil alanlar, çocuk parkları, güzel kaldırımlar oluşturmak istiyoruz. Bu çalışma da bunun devamı olarak düşünülebilir. 440 metrekarelik parkı yeniledik. Çocuk oyun alanı bulunuyor. Yine hemen yan tarafında 100 metrekarelik fitnes alanımız mevcut. Sert zemin yürüyüş alanı oluşturduk ve 90 metrelik de renkli tel çit uygulaması yaptık. Bulunan yetişkin ağaçları koruyoruz, imkân olan yerlere de ilaveler yapıyoruz. Projenin yaklaşık maliyeti de 77 bin TL” ifadelerinde bulundu.

Açıklamasında vatandaşlara da çağrıda bulunan Alper Taban, “Yapmak çoğu zaman kolay olanı. Planlamaya aldığınızda er ya da geç yapıyorsunuz. Önemli olan buraları koruyabilmek. Her an bizim belediye olarak burada bulunmamız çok mümkün değil" dedi.