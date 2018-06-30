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30 Haziran 2018 11:20

Sınavı bir dakikayla kaçırdı, bir yılı gitti

Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşın bugün girdiği ’’YKS’’ sınavı farklı anlar yaşanmasına sebep oldu.

Sınavı bir dakikayla kaçırdı, bir yılı gitti

30 Haziran 2018 11:20

Bazıları sınava geç kaldıkları için içeri alınmadı, bazıları ise telefonla sosyal medyadan yaptıkları canlı yayınla bu heyecanlarını paylaştı. Yediden yetmişe birçok vatandaşın girdiği imtihanda bazen duygulu anlar yaşandı.


Türkiye genelinde bugün milyonlarca öğrenci ve kendisine güvenen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okulların yolunu tuttu. Bazı öğrencilerin heyecan ve stresi gözlerden kaçmadı. Son dakikaya kadar yanlarından ayrılmayan velilerin bazıları çocukları içeri girene kadar yalnız bırakmadı. Bazıları Kuran’ı Kerim okuyup, dualar ederek, evlatlarına manevî destekte bulundu. Sınava giriş saatini kaçıran bazı öğrenciler içeri alınmadı. Bu duruma bazıları isyan etti, bazıları ise hiçbir şey demeden okuldan ayrıldı. Sınava girişte ÖSYM’nin koyduğu yasaklar tamamen uygulanırken, öğrenciler tepeden tırnağa aranıp, sınav kağıdı ve kimlikleri haricinde başka bir şeyle içeri alınmadı.


Sınava giren öğrencilerden bazıları kendini denediğini, bazıları ise eğitimin yaşı olmadığını söyledi. Gençlerle imtihana giren 57 yaşındaki Orhan Varlı, ’’Ticaret lisesi mezunuyum, üniversite mezunu olmak için hazırlandım. Benim bakış açım biraz farklı. Vizyonumu ve ufkumu genişletmek için sınava hazırlandım. Gençlere örnek olmak istiyorum. Emekliyim, fakat kendimi geliştirmek istiyorum’’ dedi.


Sınava sistemine tepki gösteren bazı veliler ise, ’’Çocuğum 10 yıldır imtihana hazırlanıyor, emeklerinin karşılığını alacağını ümit ediyoruz. Çok zor bir dönem geçirdi. Gece yarılarına kadar ders çalıştı. Aslında sınav sisteminin kalkması lazım. Çocukluklarını yaşayamıyorlar. Sınava endeksli bir hayatları oluyor. Sosyal hayatları olmuyor. Yüksek bir stres ve baskı altında o yılı geçiriyorlar. Avrupa’daki gibi sınavsız geçiş sistemi olur inşallah’’ diyerek görüşlerini dile getirdi.


Öğrencilerin heyecanı yüzlerinden okunurken, mikrofonlara konuşan Erkan Kahya, ’’Bugün benim için farklı bir gün. Beş yıl önce bu okuldan mezun oldum, şimdi aynı yerde üniversite sınavına giriyorum. Hedefim sadece denemek. Öylesine giriyorum sadece. Herhangi bir hazırlığım yok. Eski bilgilerime göre soruları çözeceğim’’ diye konuştu.




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