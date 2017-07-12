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12 Temmuz 2017 15:50

Sinekle mücadelede elektrikli bisiklet dönemi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 17 ilçede 50 bin üreme kaynağında faal olarak sürdürülen sinek ve haşereyle mücadele çalışmaları artık bisikletli ekipler tarafından yapılıyor.

Sinekle mücadelede elektrikli bisiklet dönemi

12 Temmuz 2017 15:50


Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ilaçlama çalışmaları, 234 personel ve 94 ilaçlama aracını kapsayan Türkiye’nin en büyük ilaçlama kadrosu ile sürdürülüyor. Sivrisinekle mücadelede yaklaşık 50 bin larva üreme noktası mart ayı başından bu yana 15 gün aralıklarla ilaçlanmaya devam ediliyor. Karasinek ilaçlaması olarak da il genelindeki karasinek üreten tüm çöp konteynerleri, ahırlar ve benzeri alanlar haftada 2 kez ilaçlanıyor.


İlaçlama hizmetleri kapsamında ilk kez bu yıl kadroya katılan motorize ilaçlama ekipleri de ilaçlama hizmetlerinin daha kısa zamanda daha çok noktada gerçekleştirilmesine imkan sağlıyor. Elektrikle çalışan ve yanlarında ilaçlama tankı bulunan çevre dostu bisikletlerle tüm sokak aralarındaki karasinek üreme noktaları sık sık ve daha pratik bir şekilde ilaçlanıyor. Bütün Türkiye’ye örnek teşkil eden ve halen 14 farklı noktada çalışmalarını sürdüren elektrikli bisikletli ilaçlama ekibinin sayısının da zamanla arttırılması hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi’nin daha yaşanabilir şehir Bursa’yı oluşturma hedefi doğrultusunda, halk sağlığını önemseyen bu çalışmayla karbon emülsiyonunun düşürülmesi ve çevre sağlığının korunması hedefleniyor.




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