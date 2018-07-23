Sinema tutkunları Çalı Köy Filmleri Festivali’nde buluştu

Çalı Köy Filmleri Festivali sona erdi. İlgi gören festivalde 11 film, sinema tutkunları ile buluştu.

Türk sinemasının ilk köy filmi olan “Aysel Bataklı Damın Kızı”nın çekildiği yer olan Nilüfer’in Çalı Mahallesi, sinema şölenine sahne oldu. Nilüfer Belediyesi’nin, Çalı Çevre ve Kültür Derneği (ÇEKÜDER) iş birliğiyle bu yıl üçüncü kez düzenlediği Çalı Köy Filmleri Festivali, sanatseverlere doğayla iç içe sinema keyfi yaşattı. 20-22 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen festival, Bursa’nın yanı sıra çevre illerden gelen çok sayıda sinema tutkununa dopdolu programıyla farklı bir hafta sonu yaşattı. Festival alanında kamp kurma imkânı da bulanlar üç gün boyunca açık havada film izleme keyfi yaşadı. 11 filmin gösteriminin yapıldığı festivalde atölyeler düzenlendi, film yönetmenleri ve yazarlarla söyleşiler, oyunlar ve doğa yürüyüşleri gerçekleştirildi. 7’den 70’e her yaştan sinema meraklısının katıldığı 3. Çalı Köy Filmleri Festivali, Triangle Park ve DEĞİL konseriyle sona erdi.

Çalı Köy Filmleri Festivali’ne olan ilginin her geçen yıl arttığını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, emeği geçen, katkı koyan ve festivale katılan herkese teşekkür etti. Başkan Bozbey, Çalı Köy Filmleri Festivali’ni gelecek yıl daha dolu bir programla sinema tutkunları ile buluşturmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.