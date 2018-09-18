Sınır tanımayan bilim başlıyor

Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi iş birliği ile yapılacak olan ‘Sınır Tanımayan Bilim' adlı projenin başvuruları başladı.

Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği ve öğrenme güçlüğü olan ortaokul öğrencilerinin bilime yönelik ilgi ve meraklarının artırılması hedefleyen ‘Sınır Tanımayan Bilim' projesi hayata geçiyor. Uludağ Üniversitesi ile Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin ortak çalışması ile yürütülecek olan projede özelgereksinimli öğrenciler bilime ve araştırmaya yönlendirilecek.

Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü'nden Dr. Oya Arslan Armutçu'nun yürütücülüğünü üstlendiği ve TÜBİTAK tarafından desteklenen projede 2018-2019 eğitim öğretim yılında ortaokula devam eden 20 hafif zihnî yetersizlik, 20 özel öğrenme güçlüğü olan toplam 40 kaynaştırma öğrencisi ile uygulama yapılacak. Projede görev alacaklara eğitim programları hakkında bilgiler verilecek. BTM bünyesinde iki etkinlik döneminde devam edecek projenin ilk dönemi için kayıtlar başladı.

Projenin ekim ayı içerisinde iki etap halinde yürütüleceğini açıklayan Dr. Oya Arslan Armutçu, ailelerin www.sinirtanimayanbilim.com adresinden kayıt yaptırabileceklerini söyledi.