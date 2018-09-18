İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sınır tanımayan bilim başlıyor

Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi iş birliği ile yapılacak olan ‘Sınır Tanımayan Bilim’ adlı projenin başvuruları başladı.

Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi iş birliği ile yapılacak olan ‘Sınır Tanımayan Bilim' adlı projenin başvuruları başladı.


Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği ve öğrenme güçlüğü olan ortaokul öğrencilerinin bilime yönelik ilgi ve meraklarının artırılması hedefleyen ‘Sınır Tanımayan Bilim' projesi hayata geçiyor. Uludağ Üniversitesi ile Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin ortak çalışması ile yürütülecek olan projede özelgereksinimli öğrenciler bilime ve araştırmaya yönlendirilecek.


Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü'nden Dr. Oya Arslan Armutçu'nun yürütücülüğünü üstlendiği ve TÜBİTAK tarafından desteklenen projede 2018-2019 eğitim öğretim yılında ortaokula devam eden 20 hafif zihnî yetersizlik, 20 özel öğrenme güçlüğü olan toplam 40 kaynaştırma öğrencisi ile uygulama yapılacak. Projede görev alacaklara eğitim programları hakkında bilgiler verilecek. BTM bünyesinde iki etkinlik döneminde devam edecek projenin ilk dönemi için kayıtlar başladı.


Projenin ekim ayı içerisinde iki etap halinde yürütüleceğini açıklayan Dr. Oya Arslan Armutçu, ailelerin www.sinirtanimayanbilim.com adresinden kayıt yaptırabileceklerini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.