Sır gibi kazada yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

Günaydı’nın acılı babası ise bir otomobilin oğluna çarpıp kaçmış olabileceğini belirterek, "Görgü tanıklarının bize ya da polise ulaşmasını istiyoruz" dedi

Olay merkez Osmangazi ilçesi Acemler Kavşağı çevre yolu bağlantı noktasında meydana geldi.

İddiaya göre, iş yerinden çıkarak motosikleti ile evine gitmek isteyen 20 yaşındaki Halit Günaydı, Acemler Kavşağı’na geldiği sırada henüz bilinmeyen bir sebeple kaza yaptı. Yere düşerek başını çarpan ve ağır yaralanan Günaydı olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım servisine alınan Günaydı’nın hayati tehlikesi devam ederken, acılı baba Aydın Günaydı oğluna bir otomobilin çarpıp kaçmış olabileceğini belirtti.

Olay yerine 500 metre ileride ve 500 metre geride bulunan MOBESE kameraları kazayı görmezken, baba Günaydı kaza anından çevreden geçen vatandaşlara seslenerek kazanın nasıl meydana geldiğini öğrenmek istediğini söyledi.

Baba Aydın Günaydı; “ Oğlum Acemler’den Buttim yoluna doğru inerken motor kazası geçirdi. Vuran şahıs ise şu anda belli değil. Kimin vurduğunu bilmiyoruz onu araştırmak istiyoruz. Oğlum şu anda yoğun bakımda. Nasıl olduğunu biz de bilmiyoruz. Kimin yaptığı ya da sebebiyet verdiği de meçhul. Artık oğlum uyandığı zaman her şeyi öğreneceğiz, o anlatacak. 112 sağlık ekipleri yeğenimi aramış bizimde yeğenimizden haberimiz oldu. Şu anda durumu iyiye gidiyor ama bunu yapanın yanına kar kalmamasını istiyoruz. Başka canlar yanmasın. Oğluma çarpan kişinin yakalanıp ifade vermesini, cezasını çekmesini istiyoruz. Aracın plakası yok. Olay yerinde güvenlik kameraları da yok. Kameralar olmadığı içinde güvenlik güçlerinin işi biraz zorlaştı. Beyaz bir araba olduğu söylendi, ama o başka bir yerde olan bir kaza. Oğlumun kazasıyla ilgisi yok. Şu anda yapanın yanında kar kalmasın diye uğraşıyorum" dedi.

19 yaşındaki Halit Günaydı’nın yoğun bakımdan çıkıp ifade vermesiyle olayın aydınlanabileceği, görgü tanıklarının da 155 Polis İmdat hattını aramaları gerektiği ifade edildi.