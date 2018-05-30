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30 Mayıs 2018 12:24

Sırameşeler spor tesisi gün sayıyor

‘Sporla Gelişen Bursa, Sağlıklı Yetişen Nesiller’ ideali ile ilçenin dört bir yanını spor tesisleriyle donatan Osmangazi Belediyesi tarafından inşa edilen Sırameşeler Spor Tesisi’nde çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Sırameşeler spor tesisi gün sayıyor

30 Mayıs 2018 12:24


Toplam 4 bin 250 metrekarelik alan üzerine inşa edilen Sırameşeler Spor Tesisi’nde 33x53 ölçülerinde futbol sahası bulunuyor. Yaklaşık 400 metrekare alan üzerine inşa edilen kapalı alanlarda ise soyunma odaları, yönetim binası, kafeterya, fitness alanı, çocuk oyun alanı ve koşu yolu yer alıyor. Hem vatandaşların hem de amatör spor kulüplerinin faydalanacağı tesisin inşaat çalışmaları tamamlanırken, futbol sahası ve kapalı alanlarda ince işçilikler devam ediyor. Yaklaşık 1 milyon liralık kaynak kullanılan tesis, ince işçiliklerin tamamlanmasının ardından yaz ayları içerisinde hizmete açılacak.


Osmangazi Belediyesi, spor tesisinin yanı sıra Sırameşeler Mahallesi’ne bir de çocuk parkı kazandırdı. 4 bin 400 metrekarelik alan üzerine inşa edilen çocuk parkının inşaatı tamamlandı. Çocuk parkında 500 metrekarelik oyun alanı ve 740 metrekare yeşil alanın yanı sıra yürüme ve koşu yolları, oturma grupları, oyun alanları, fitness setleri yer alıyor. Sırameşeler Çocuk Parkı, çocukların eğlenmesinin yanı sıra bölge halkı için de sosyal donatı alanı olacak.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Sırameşeler Mahallemizde inşa ettiğimiz çocuk parkının inşaatı tamamlandı. Bu park çocuklarımız için bir eğlence alanı olurken, mahalleye de nefes aldıran bir alan oldu. Parkın hemen yanında inşa ettiğimiz spor tesisi inşaatında ise çalışmalarımız devam ediyor. Burası hem mahalle gençlerinin hem de amatör spor kulüplerinin faydalanacağı bir tesis olacak. Çalışmalarda sona geldik. Yaz ayları içerisinde açılışını yaparak gençlerimizin hizmetine sunacağız” dedi.




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