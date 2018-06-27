Diğer
Kategoriler
27 Haziran 2018 20:58

Şişe dolu tır alev alev yandı

Bursa’dan Mardin’e gitmek için yola çıkan şişe dolu tır, yaptığı kazanın ardından alev topuna döndü.

Şişe dolu tır alev alev yandı

27 Haziran 2018 20:58


Olay, Bursa’nın Yenişehir - İnegöl yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa’daki şişe fabrikasından boş şişe alan 47 KY 269 plakalı tır sürücüsü Faruk Y., Mardin’e doğru yola çıktı. Yerlerin ıslak olması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Faruk Y., tırın kontrolünü sağlayamadı. Yan devrilen tır yolu çift yönlü trafiğe kapatırken, araç sürücüsünün çıkması için diğer sürücüler yardım etti. Kısa süre sonra alev topuna dönen tır, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Faruk Y. ise 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Uzun süre yol trafiğe kapalı kalırken, jandarma ekipleri ise geniş güvenlik önlemi aldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç