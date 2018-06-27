Olay, Bursa’nın Yenişehir - İnegöl yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa’daki şişe fabrikasından boş şişe alan 47 KY 269 plakalı tır sürücüsü Faruk Y., Mardin’e doğru yola çıktı. Yerlerin ıslak olması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Faruk Y., tırın kontrolünü sağlayamadı. Yan devrilen tır yolu çift yönlü trafiğe kapatırken, araç sürücüsünün çıkması için diğer sürücüler yardım etti. Kısa süre sonra alev topuna dönen tır, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Faruk Y. ise 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Uzun süre yol trafiğe kapalı kalırken, jandarma ekipleri ise geniş güvenlik önlemi aldı.