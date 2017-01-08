Bursa’da SİT alanında kaçak kazı yapan 2 kardeş tutuklandı.

Bursa İl Jandarma ve İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları neticesinde İznik ilçesi Hisardere Mahallesi’nde SİT alanında kaçak kazı yapıldığı istihbaratına ulaştı. Bunun üzerine saat 02.00 sıralarında olay yerine giden ekipler, kaçak kazı yapan 2 şahsı gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde 2 adet dedektör, kazma, yer altında malzeme olup olmadığını kontrol etmek için kullanılan 2 adet şişleme aleti ele geçirildi. 2 kardeşin üzerinde yapılan aramada ise izinsiz kazı sonucu elde edecekleri tarihi eseri İstanbul’da satacakları şahsın malzemenin gerçek olup olmadığından emin olmak için malzemenin önünde resim çektirilmesini istediği kağıt ve para üzerine yazılmış çeşitli şifrelerin yazılı olduğu notlar ele geçirildi. Şahısların bu şifreleri o bölgede lahit olduğunu ispatlamak için ve satıcıya yerinde satmak için kullandıkları belirlendi. Kağıda yazılan şifreler sayesinde alıcının lahidin olduğuna inandığı ve satışın sonra yapıldığı öğrenildi.

2 kardeş sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.