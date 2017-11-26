Site cinayeti yargı önünde

Geçen mart ayında meydana gelen olayda, sitede kapıcılık yapan İbrahim D. ile ev sahibi Hakan K. alkol almaya başladı. Baykal Öztürk’ün (39) eve gelmesiyle 3 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle İbrahim D., Öztürk’e ateş etti. Baykal Öztürk, ayağından ve bacağından isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Olayın ardından İbrahim D. ve Hakan K. tutuklandı.

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’kasten adam öldürmek’ suçundan haklarında müebbet hapis cezası talep edilen 2 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Olay gününü anlatan Hakan K, "Ben Mudanya’daki evimi Hasan Ö.’ye kiraya vermiştim. Polis sürekli onunla alakalı benden bilgi istiyordu. O da 2 günde bir telefonunu ve aracını değiştiriyordu. Eve de birçok arkadaşı geliyordu. Bu sebeple onu evden çıkartmak istedim. Olay günü kendisiyle buluştuk. Bana bir tane anahtar verdi. Diğer anahtarları sorunca ‘elimden aldılar. Sen eve kim gelirse polise şikayet et’ dedi. Bende eve doğru yola çıktım. Site kapıcısı İbrahim beni arayarak, Baykal’ın eve geldiğini söyledi. Ben eve geldiğimde Baykal gitmişti. Av tüfeğimle beraber eve girdim. İbrahim’i de eve çağırmıştım. Oda tüfekle geldi. Televizyonun yerinde olmadığını gördüm. İbrahim’den şüphelendi. Daha sonra beraber alkol almaya başladık. Bir süre sonra hava almak için ikimiz de tüfeklerimizle dışarıya çıktı. İbrahim’i sigara almaya yolladığımdan birkaç dakika sonra Baykal ile birlikte siteye geldi. Eşyaların alınması ile alakalı tartışma çıkınca kavgaya başladılar. İbrahim, bir fırsatta tüfeğini alarak ateş etti. Dizinden yaralanan Baykal düşmedi. Daha sonra Baykal benim tüfeğimi aldı. Ben ona yapıştım. Boğuşurken ikimizde yere düştük. Bu sırada İbrahim Baykal’a ateş etti. Baykal düştü ve vefat etti" dedi.

"Baykal eline tüfeği alınca bende ateş ettim"

Diğer sanık İbrahim D. ise, "Hakan ve ben alkol alıyorduk. Bir ara beni sigara almaya yolladı. O esnada Baykal ile karşılaştım. Baykal eve yönelirken, Hakan elindeki iki tüfekle gelerek Baykal’ın ensesine vurdu. Ne yapmak istediklerini sorduğumda ikisi kavgaya başladı. Ben de ayırmaya çalıştım. Boğuşma esnasında Hakan’ın elindeki tüfek patladı. Ama kimse yaralanmamıştı. Sonra Baykal bana yumruk attı. Hakan, ‘Baykal’ın elinde bıçak var’ dedi. Ben de tüfeği aldım. İkimiz de elimizdekileri bırakalım dedim. Baykal o esnada bana vurmaya çalışınca tüfekle dizinden yaraladım. Hakan, Baykal’ın elindeki bıçağı Almaya çalışıyordu. Namluyu Baykal’ın omzuna yaslayarak bırakmasını söyledim. Baykal, Hakan’ın tüfeğini elinden aldı. Ben de ona ateş ettim. Tüfeği alarak oradan uzaklaştım” diye konuştu.

Mahkeme heyeti ifadelerin ardından şahitlerin dinlenmesine, eksikliklerin tamamlanmasına, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.