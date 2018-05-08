Sivil mimarî örneği yapılar Osmangazi’de hayat buluyor

yüzyıldan kalma sivil mimarî örneği yapıda rekonstrüksiyon çalışmaları devam ediyor. Yaz sonuna kadar hizmete açılması planlanan tarihî yapı, kültür merkezi olarak faaliyet gösterecek.

Tarihî ve kültürel mirasın korunup yaşatılması adına bugüne kadar 567 restorasyon, rölöve, sokak sağlıklaştırma çalışmasına imza atan Osmangazi Belediyesi, son olarak Alipaşa Mahallesi’nde 19’uncu yüzyılın ilk yarısında inşa edilen sivil mimarî örneği yapıyı rekonstrüksiyon çalışması ile yeniden ayağa kaldırılıyor. Toplam 210 metrekare alan üzerine bodrum+2 kat olarak inşa edilen tarihi yapının, bodrum katında mutfak, ardiye, 2 atölye ve tuvaletler yer alacak. Binanın zemin katında 1 idari oda, 1 sofa ve 1 süreli yayınlar odası bulunurken, birinci katta ise binanın orijinalinde de yer alan başoda yer alacak.

Temeli geçtiğimiz Şubat ayında atılan Gazzizade Kültür Merkezi’nde yürütülen çalışmalar çerçevesinde binanın ahşap karkas bölümü tamamlandı. Çatı inşaatının da bitirilerek, kiremitlerin döşendiği tarihi yapı, yaz sonlarında tamamlanarak hizmete açılacak. Kültür merkezi olarak faaliyet gösterecek binaya, Bursa’nın önde gelen mutasavvıflarından Gazzizade Abdüllatif Efendi’nin adını yaşatmak adına Gazzizade Kültür Merkezi ismi verilecek.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “9 yıldır tarihi ve kültürel mirasın korunup yaşatılmasına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Tarihimizi ayağa kaldırdığımız oranda değerlerimizi görüyoruz. Çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. Çalışmalar bittiğinde bu yapı, tarihi kimliğin ortaya çıkmasına katkı sağlayacak. Bu bina kültür merkezi olarak hizmet verecek. Amacımız, Osmangazi’deki tarihi mirası ayağa kaldırarak, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi eserlerin bir arada yaşamasını sağlamak” dedi.