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04 Mayıs 2018 18:16

SİVİLAY katkı ödülleri açıklandı

Bursa Sivil Toplum Derneği’nin (SİVİLAY) şehre artı değer katan çalışmaları ödüllendirdi.

SİVİLAY katkı ödülleri açıklandı

04 Mayıs 2018 18:16


SİVİLAY Başkanı Okan Aras tarafından yapılan açıklamada, Bursa’ya sosyal, kültürel ve ekonomik alanda hizmet veren ve kentlilik bilincinin gelişmesinde emeği geçen gerçek ve tüzel kişilere her yıl ödül verildiği belirtildi. SİVİLAY seçici kurulun titiz değerlendirmeleri sonucunda 2017 yılı içerisinde Bursa’ya katkı koyan toplamda 8 kişi/kuruma ödül verilmesine karar verildi. Ödüller, 14 Mayıs Pazartesi günü Nilüfer Dernekler Yerleşkesi’nde düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.


SİVİLAY Kente Katkı Ödülleri şu kişi ve kurumlar aldı:


"Kent değerlerine sahip çıkma katkısı ödülü Ceyhun İrgil, Gazeteci Namık Göz, sosyo kültürel katkı ödülü Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı, meslek tiyatroları festivali ödülü Osmangazi Belediyesi, Özkan İrman, sosyal sorumlulukta farkındalık katkısı ödülü Senfoni Mızıkacıları, Eker-ı Run Koşusu ve Strokes 4 Peace Yüzme Takımı."




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