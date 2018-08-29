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29 Ağustos 2018 15:50

“Siyah elmas” karelere yansıdı

Gemlik Belediyesi ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu iş birliği ile düzenlenen fotoğraf yarışması sonuçlandı.

“Siyah elmas” karelere yansıdı

29 Ağustos 2018 15:50


4 mevsimi ayrı güzel olan Gemlik’in fotoğraf karelerinde ölümsüzleştirilmesi maksadıyla düzenlenen fotoğraf yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. Yarışmanın tamamlanmasının ardından Türkiye’nin önemli fotoğraf sanatçılarının da aralarında bulunduğu jüri en iyi fotoğrafları seçti. Bir birinden güzel fotoğraflar özenle seçilerek dereceye giren fotoğraflar belirlendi.


Birinciliği zeytin toplama fotoğrafıyla Caner Başer kazanırken, ikinciliği zeytin seçme fotoğrafıyla Salih Kuş, üçüncülüğü ise dinlenme arası fotoğrafıyla Erdem Kaya kazandı. Juri özel ödülünü ise ağaç fotoğrafıyla Oya Kanar kazanırken, drone özel ödülünün sahibi de zeytinden dağlar fotoğrafıyla Hakan Gümüş oldu. Yine 50 fotoğraf ise sergilenmeye layık görüldü.


Yarışmaya bir birinden güzel fotoğrafların katıldığını belirten Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, sanata ve sanatçıya önem veren bir belediye olduklarını söyledi. Gemlik’in tabiî güzellikleri, denizi ve zeytiniyle çok önemli bir merkez olduğunu kaydeden Yılmaz, “Bu yarışmaya Gemlik’i anlatan yüzlerce fotoğraf katıldı. Her bir fotoğraf bir birinden güzeldi. Jürimiz de fotoğrafları seçerken çok titiz ve özenli davrandı. Amacımız burada Gemlik zeytinini tanıtmak ve ilçemizin güzelliklerini dünyaya gösterip fotoğraf sanatçılarını Gemlik’e getirmektir” dedi.


Yarışmada dereceye giren fotoğraflara Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonunun (www.tfsfonayliyarismalar.org) ve Gemlik Belediyesinin www.gemlik.bel.tr adresinden ulaşılabilecek. “Zeytinin Başkenti Gemlik” konulu fotoğraf yarışmasının ödülleri 7 Eylül tarihinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenecek olan 4. Uluslararası Gemlik Zeytini Festivalinde sahiplerine takdim edilecek.




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