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03 Ağustos 2018 19:31

Siyah incir ihracatının önündeki engeller kalkıyor

AK Parti Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Refik Özen ve Mustafa Esgin, siyah incir ihracatının önündeki engellerin pazartesi günü kalkacağını söylediler.

Siyah incir ihracatının önündeki engeller kalkıyor

03 Ağustos 2018 19:31


Trabzonlular Federasyonu’nun kahvaltısında AK Partili milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile bir araya gelen Mudanya Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Fazlı Aydoğan, siyah incirde üreticinin yaşadığı sıkıntıları aktarma fırsatı buldu. Fazlı Aydoğan, "Her ne kadar 50 yıldan bu yana ailemiz Bursa’da yaşasa da, Trabzon kültürüne bağlı bir aile olarak katıldığım kahvaltıda her fırsatta yaptığım gibi üreticimizin meselelerini milletvekillerimize ve başkanımıza aktardım. Konuyla ilgilenerek pazartesi gününden itibaren ihracatın önündeki bütün engellerin giderileceği müjdesini verdiler. İlgi ve alakalarına üreticimiz adına teşekkür ediyorum. Müstahsilin hasat dönemine dert ve tasayla değil kazançla, neşeyle yaşamasını istiyorum" dedi.




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