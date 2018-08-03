Siyah incir ihracatının önündeki engeller kalkıyor

Trabzonlular Federasyonu’nun kahvaltısında AK Partili milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile bir araya gelen Mudanya Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Fazlı Aydoğan, siyah incirde üreticinin yaşadığı sıkıntıları aktarma fırsatı buldu. Fazlı Aydoğan, "Her ne kadar 50 yıldan bu yana ailemiz Bursa’da yaşasa da, Trabzon kültürüne bağlı bir aile olarak katıldığım kahvaltıda her fırsatta yaptığım gibi üreticimizin meselelerini milletvekillerimize ve başkanımıza aktardım. Konuyla ilgilenerek pazartesi gününden itibaren ihracatın önündeki bütün engellerin giderileceği müjdesini verdiler. İlgi ve alakalarına üreticimiz adına teşekkür ediyorum. Müstahsilin hasat dönemine dert ve tasayla değil kazançla, neşeyle yaşamasını istiyorum" dedi.