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13 Mayıs 2018 16:40

Siyaset Akademisi’nde kursiyerlerin sınav heyecanı

AK Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından bu yıl ‘1919’dan 2019’a Milletin Emrinde Aydınlık Geleceğe’ ana temasıyla gerçekleştirilen Siyaset Akademisi’nde sekiz hafta süren derslerin ardından kursiyerler gerçekleştirilen sınavda bilgilerini sınadı.

Siyaset Akademisi’nde kursiyerlerin sınav heyecanı

13 Mayıs 2018 16:40


AK Parti AR-GE Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde gerçekleştirilen Siyaset Akademisi’nde sınav heyecanı yaşandı. Bu yıl 630 resmi başvuru ile rekor kırılan Bursa Siyaset Akademisi’nde kursiyerler, tamamlanan derslerin ardından bilgilerini sınadı. Sekiz hafta süren dersler ve 4 saatlik online eğitimle kursiyerler, günlük hayatlarına kolaylık sağlayacak pratik bilgilerin yanı sıra, genel kültür, siyaset, ülke ve dünya gündemi ile ilgili interaktif derslerle yüklü bir akademiyi tamamladı. Sınavın ardından tüm kursiyerlere katılım sertifikası ve Türkiye genelinde dereceye girenlere ödüller verilecek.


Konu hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, sınava giren tüm kursiyerlere başarılar diledi. Salman, 630 resmi başvuru ile Türkiye rekoru kıran ve sekiz hafta süren derslerin tümüne yoğun ilgi gösteren kursiyerlere teşekkür etti.




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