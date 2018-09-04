SKB’den Büyükşehir’e 2 ödül

Uygulamaya aldığı hizmet ve yatırımlarla Bursalıların hayatını kolaylaştıran Büyükşehir Belediyesi’ne SKB’den 2 ödül daha geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bilgi İşlem Dairesi koordinasyonunda yürütülen ‘Sevgi Çipi’ ve Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda sürdürülen ‘Gençlik ve Aile Destek Merkezi’ projeleriyle, ödül almaya hak kazandı. Yarışmaya, ‘Sosyal Sorumluluk’ ve ‘Sağlıklı Yaşam’ kategorilerinde iştirak etti.

Büyükşehir Belediyesi, ‘Gençlik ve Aile Destek Merkezi’ projesiyle, ‘bağımlılığın biopsikososyal bir hastalık olduğundan yola çıkarak’ alkol ve madde kullanım bozukluğu yaşayan ve bu konuda destek almak isteyen bağımlılar ile durumdan etkilenen bağımlı yakınlarına danışmanlık-terapi hizmeti verdi. 27 Ağustos 2015 tarihinden 1 Haziran 2018 tarihine kadar geçen sürede toplam 646 bağımlıya ulaşıldı. Bağımlılar ile ailelerine yönelik çeşitli seminerler de düzenlendi.

‘Sevgi Çipi’ projesinde ise zihnî engelli ve alzheimer hastası vatandaşlara yönelik daha güvenli gezme ve günlük faaliyetlerini gerçekleştirme imkânı sağlandı. Proje kapsamında, 150 hastaya sevgi çipi temin edildi.

2018 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Ödülleri yarışmasında başarılı olan projelere ödülleri, SKB tarafından 12-14 Ekim 2018 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek törenle takdim edilecek.