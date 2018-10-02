Skolyoz rahatsızlığında erken müdahalenin önemi

Suat Boyacı, skolyoz rahatsızlığında nasıl bir ilerleme olacağının tahmin edilmesinin mümkün olmadığını, ancak erken müdahaleler ve cerrahi işlemlerle omurgayı onarmanın mümkün olduğunu söyledi.

Omurga eğriliği olarak bilinen skolyoz hastalığı hakkında bilgi veren Acıbadem Bursa Hastanesi Suat Boyacı, “Farklı sebeplere bağlı olarak gelişebilen skolyoz, küçük yaşlarda başlayıp, tedavi edilmediği takdirde kişinin hayatını ciddi ölçüde etkileyebilmektedir. Skolyoza bağlı olarak omurga dışında kalça, göğüs kafesi ve kürek kemiklerinde de kaymalar oluşur, duruş ve görüntü bozukluğu ortaya çıkar. Skolyoz erken dönemde hastada belirti göstermeyebilir. Aileyi hekime götüren ilk bulgu genellikle görüntü bozukluğudur. Sebebi bilinmeyen skolyozda ilk fark edilen bulgu bir omuzun diğerine göre daha yüksekte olmasıdır. Kürek kemiklerinde, meme seviyesinde, bel kıvrımlarında ya da gövdede asimetri ilk göze çarpan görüntü bozukluklarıdır. Yüzde 40 olguda sırt ve bel ağrısı mevcuttur” dedi.

Skolyoz çok nadiren kendiliğinden gerileyebileceğini ifade eden Boyacı, “Büyüme çağının başında ortaya çıkan skolyozda nasıl bir ilerleme olacağının tahmin edilmesi mümkün değildir. Nasıl bir tedavi uygulanacağına omurga eğriliğinin ilerleme riski dikkate alınarak karar verilir. Büyümenin başlamadığı çocuklarda 15 derece altındaki cobb açısı varsa genellikle uzman takibi tavsiye edilir. Cobb açısı 15-20 derece olanlarda özel skolyoz egzersizleri ve rehabilitasyon programları sürdürülmelidir. Cobb açısı 25 derecenin üzerinde olan çocuklar için yoğunlaştırılmış skolyoz rehabilitasyon programları uygulanmalıdır. Skolyozda cerrahi tedavi ilerlemiş durumlarda uygulandığı gibi, egzersiz ve korse tedavisine rağmen skolyoz derecesinde artışı devam eden veya ilerleyeceği ön görülen durumlarda uygulanır. Ameliyata sadece grafideki açıya bakılarak değil, hastanın psikolojik ve sosyo kültürel durumu da değerlendirilerek karar verilmelidir. Gerekli olan hastalarda erken müdahaleler ve basit cerrahi işlemlerle omurgayı restore etmek mümkün olabilir. Bu aşamada en önemli nokta doğru zamanda ve doğru ameliyatı yapmak, omurga ve kemik yapıyı düzeltirken omuriliği korumaktır” diye konuştu.