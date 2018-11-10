Sobanın üzerine düşen yaşlı kadın öldü

Bursa'da dengesini kaybederek elektrikli sobanın üzerine düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Olay, Osmangazi ilçesine bağlı Küplüpınar Mahallesi 1. Ustalar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oğlu ve gelinin oturduğu evin üst katında ikamet eden 80 yaşındaki Kübra Durmaz, dengesini kaybederek elektrikli sobanın üzerine düştü. Ses üzerine oğlu ve komşularının yardıma koştuğu yaşlı kadının yüzü ve vücudunda yanıklar oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve 112 ekipleri, Kübra Durmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Durmaz'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ayrıca yaşlı kadının anjiyo olduğu öğrenildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.