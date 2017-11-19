Diğer
Kategoriler
19 Kasım 2017 10:49

Şoför, yolcuyu otobüsten iterek aşağı attı

Bursa’da durakta bekleyen vatandaşın üzerine otobüsü kıran şoför, adamın "Engelli çocuğum var neden arabayı üstüme kırıyorsun seni şikayet edeceğim" demesi üzerine yolcuyu özel halk otobüsünden iterek indirdi.

Şoför, yolcuyu otobüsten iterek aşağı attı

19 Kasım 2017 10:49

Şoför, parasını ödediği halde yolcuyu yol kenarında bırakıp olay yerinden ayrıldı.


Edinilen bilgiye göre, Nilüfer ilçesinde Üniversite-Yunuseli hattında çalışan özel halk otobüsü, Küçük Sanayi durağına hızlı bir şekilde girdi. Bunun üzerine durakta bekleyen yolculardan biri kartı okutup otobüse binip otobüs şoförüne "Kardeşim benim engelli çocuğum var otobüsü neden üstüme kırıyorsun benim canımın hiç mi kıymeti yok seni şikayet edeceğim" demesi üzerine oturduğu yerden kalkan şoför yolcuyu kolundan tutarak otobüsten indirdi. Otobüste bulunan diğer yolcular ne kadar ayırmak isteseler de otobüs şoförü adamı iterek zorla otobüsten indirdi. Otobüse binen yolcu, "Ben paramı verdim bindim. Ben sana küfür ettim mi, ben sana hakaret ettim mi, neden bana vuruyorsun" diyerek kendini savunurken şoför yolcuyu tekrar tartaklamaya başladı. Otobüs şoförü adamı ana yol kenarında bırakıp kapıları kapattı. Yolcunun parasını vermesine rağmen yolcuyu otobüse almayarak olay erinden ayrıldı. Olanlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
13
°
C
Kuvetli Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    13°C
  • Salı
    Yağmurlu
    10°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    10°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç