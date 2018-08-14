Şoförün otobüsü frenleri şiştiği için bilerek devirdiği iddia edildi

Şoför Turgay Y.’nin ilk ifadesinde "Eğer devirmeseydim aşağıya uçacaktık" dediği ileri sürüldü. Kazada yaralananların sayısı ise 37’ye yükseldi.

Uludağ’ı gezmekten dönen öğrencileri taşıyan otobüs, Dobruca Mahallesi İnkaya mevkiinde şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada 37 öğrenci yaralanırken, Talha Erbil (20) isimli öğrenci ise hayatını kaybetti. 15 kazazede olay yerinden hastanelere ambulansla sevk edilirken, 22 kazazede ise kendi imkanlarıyla Çekirge Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ederken, kazayla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Kazayı yapan otobüs şoförü Turgay Y.’nin, otobüsü frenler şiştiği için bilerek devirdiği ve ilk ifadesinde "Eğer otobüsü devirmeseydim aşağıya doğru uçacaktık" dediği iddia edildi.

Yaralı öğrencilerin isimleri belli oldu

Olay yerinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yaralanan bazı öğrencilerin isimleri de belli oldu. Kazada Erkan Keleş, İsmet Can, Bayram Taner, Abdulhamit Duyan, Metehan Balaban, Murat Akbaş, İzgül Akman, Emre Deniz, Turan Gümüş, İbrahim Dağdeviren, Samet Bodur, İlhan Cebe, Esma Yalçın, Hasan Karagöz, Muhammed Nam, Kürşat Ağbal, Ahmet Hilmi Işık, Mustafa Tardu, Halil İbrahim Mutlu ve Abdulkadir Ceylan yaralandı.

Öte yandan, kazanın meydana geldiği yolda daha önce de benzer kazalar meydana geldiği ve bu sebeple kamyon ve otobüs gibi büyük araçların yoldan geçişinin yasak olduğu öğrenildi.