Annesinin ise ameliyat olduğu, hastanede yattığı için katliamdan kurtulduğu ortaya çıktı.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde yaşayan Hamza Sakin dün lise öğrencisi kızı Rümeysa(18) ile oğlu Süleyman’ı(15) alarak birkaç gün önce eşi Havva Sakin’in de (40) gittiği Evciler köyündeki babası Hasan Sakin’in (70) yanına gitti.

Yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle ilaç tedavisi gördüğü öğrenilen Hamza Sakin, iftar vakti cinnet getirince önce sofradan kaptığı ekmek bıçağını eşi Havva Sakin’in boğazına sapladı. Ardından tabancasına davranıp eşi babası ve 2 çocuğuna kurşun yağdırdı.

Komşularının silah sesleri duyması üzerine jandarma ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen ekipler kapı ağzında Havva Sakin’in, evin içerisinde ise baba Hasan, çocuklar Rümeysa ve Süleyman Sakin’in cenazeleri ile karşılaştı. Cenazeler olay yerine gelen ambulanslarla Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken katil zanlısı Hamza Sakin ise önce silahı bırakması için kendisine telkinde bulunan jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"Huzurluyum, görevimi yaptım"

Jandarmadaki sorgusu devam eden Hamza Sakin verdiği ilk ifadesinde "Huzurluyum, çünkü görevimi yaptım" dediği öğrenildi. Öte yandan Hamza Sakin’in annesinin kolundan ameliyat olduğu ve bir süredir Karacabey Devlet Hastanesi’nde yattığı, olay esnasında evde olmadığı öğrenildi. Köylüler "iyi ki annesi evde değildi, olsaydı onu da öldürecekti" diye konuştu.

Öte yandan yaşlı kadın kaldığı hastaneden bu sabah taburcu edilerek köyüne götürüldü. Havva Sakin’in ailesinin Bursa Adli Tıp Kurumu önündeki acılı bekleyişi ise devam ediyor. Acılı aile cinayetin neden işlediğini ile ilgili bir bilgileri olmadığını, ailenin maddi durumumun iyi olduğunu belirterek cenazelerin adlı tıp kurumundan alındıktan sonra defnedileceğini söylediler.