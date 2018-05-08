Diğer
Kategoriler
08 Mayıs 2018 15:55

Softbolda Bursa’nın gururu oldular

Bursa’ya 3 şampiyonluk getiren Özlüce Anadolu Lisesi Softbol Takımı, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ı ziyaret etti.

Softbolda Bursa’nın gururu oldular

08 Mayıs 2018 15:55


Okul Müdürü Mevlüt Yıldırım, Kulüp Başkanı Hasan Aşçı ve antrenörleri Mayide Çakaloğlu Aşçı ile birlikte şampiyon sporcuları makamında ağırlayan Başkan Dündar, takımı başarılarından dolayı tebrik etti. Yoğun ders programının yanında genç sporcuların büyük bir başarı elde ettiğini belirten Dündar, “Türkiye Şampiyonası’nda 3 ayrı birincilik kazanarak Bursa’nın gururu oldunuz. Hepinizi tebrik ediyor, başarılarınızın artarak devam edeceğine inanıyorum” dedi.


Bursa Alternatif Spor Kulübü Başkanı Hasan Aşçı da desteklerinden dolayı Başkan Dündar’a teşekkür ederek, başarılarını milli takım seçmelerinde de sürdürmek istediklerini söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
23
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç