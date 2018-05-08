Softbolda Bursa’nın gururu oldular

Okul Müdürü Mevlüt Yıldırım, Kulüp Başkanı Hasan Aşçı ve antrenörleri Mayide Çakaloğlu Aşçı ile birlikte şampiyon sporcuları makamında ağırlayan Başkan Dündar, takımı başarılarından dolayı tebrik etti. Yoğun ders programının yanında genç sporcuların büyük bir başarı elde ettiğini belirten Dündar, “Türkiye Şampiyonası’nda 3 ayrı birincilik kazanarak Bursa’nın gururu oldunuz. Hepinizi tebrik ediyor, başarılarınızın artarak devam edeceğine inanıyorum” dedi.

Bursa Alternatif Spor Kulübü Başkanı Hasan Aşçı da desteklerinden dolayı Başkan Dündar’a teşekkür ederek, başarılarını milli takım seçmelerinde de sürdürmek istediklerini söyledi.