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17 Temmuz 2018 14:08

Soğanda parayı aracılar kazanıyor

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde soğan hasadı başladı.

Soğanda parayı aracılar kazanıyor

17 Temmuz 2018 14:08

Çiftçiler, maliyetlerin yüksek olmasından ve aracılardan şikâyetçi.


Yenişehir’in Terziler köyünde soğan hasadı sürüyor. Köy muhtarı Selami Ceylan, “Soğan hasadımız başladı. Yaklaşık 10 bin dönüm soğan dikiyoruz. Dönümüne 2 ila 3 ton arasında soğan alıyoruz. Fiyatlar 130 kuruş ve 170 kuruş arasında değişiyor. Müstahsil bu fiyatlardan satıyor. Alıcı ve aracı arasında fiyatlar 2,5 liradan başlayarak markete gidene kadar 5 lirayı buluyor. Üretici burada fazla bir para kazanmıyor. Sonuçta bu işin maliyeti var. Masraflar çıkınca 20-30 kuruş kalıyor. Üretici az, aracı çok kazanıyor” dedi.


Ceylan, “Bir baş soğan tam 4 yılda el emeği ile yetişiyor. Tek tek elle dikiliyor, elle kesiliyor, elle ayrılıyor. Soğanın emeği ve işçiliği yüksek. Bugün bir yevmiye 80 lira. Bir işçi yarım dönüm soğan sökemiyor” diye konuştu.




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