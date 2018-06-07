Soğanlı’da 5. etap inşa ediliyor

Dört etabın inşaatının tamamlanarak hak sahiplerine tesliminin yapılmasının ardından 5. etap için inşaat çalışmaları başladı.

Osmangazi Belediyesi’nin Türkiye’de kentsel dönüşüme ışık tutan dev projesi Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi, büyümeye devam ediyor. Soğanlı Mahallesi’nde toplam 42 hektar alanda 4 etap olarak hayata geçirilen dev projede, bin 769 konut ve 202 ticaret merkezi inşa edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapılaşmada ideal olarak gösterdiği, zemin artı 5 kat olarak hayata geçirilen proje kapsamında Soğanlı’da günümüz dünyasının örnek şehir mozaiği yükseldi. Modern konut ve ticaret alanları, pazar alanı, ibadet eğitim, sağlık alanları, spor tesisi, otopark, sosyal ve kültürel tesis alanları, yeşil alanlar, yaya ve bisiklet yolları gibi yaşama değer katan birçok ayrıntının yer aldığı Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi’nde şimdi sıra 5. etapta.

Toplam 15 bin 600 metrekare alan üzerine inşa edilecek olan 5. etapta 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere toplam 80 konut inşa edilecek. Ayrıca 16 ticari alan da projede yer alacak. Osmangazi Belediyesi, projedeki diğer bölümlerin inşasının tamamlanıp konutların hak sahiplerine tesliminin yapılmasının ardından vakit kaybetmeden 5. etap için inşaat çalışmalarını başlattı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, inşaat alanını gezerek yetkililerden gelinen son durum hakkında bilgi aldı.

Başkan Dündar, kentsel dönüşüm sayesinde deprem kuşağında yaşayan vatandaşların sağlam konutlarda oturmalarını sağladıklarını ifade ederek, “Osmangazi Belediyesi olarak kentsel dönüşüm çalışmalarını hızla sürdürüyoruz. Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi’nde ilk olarak rezerv alanda binaları inşa ettik. Şimdi de riskli alanda oturan vatandaşlarımızı inşa ettiğimiz sağlam ve güvenli konutlara taşıdık. Şimdi de Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 5. etabın inşaatına başladık. Temel atmak için kazı çalışmaları bitmek üzere. Önümüzdeki günlerde bu etabın temelini atacağız. 5. etapta 80 konut ve 16 ticari alan inşa edilecek. Diğer etaplarla birleşerek bu bölgenin dönüşümüne ve gelişimine katkı sağlayacak önemli bir adım atmış oluyoruz. Etap etap olarak ilerlediğimiz bu projemiz, riskli bölgede yapılacak olan çalışmalarla devam edecek. Şuan riskli bölgedeki binaları kamulaştırarak yıkıyoruz. Yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından o bölgeyi de dönüşüme sokacağız. Yeşil alanları, açık ve kapalı otoparkları, çevre yoluna bağlantısı, alışveriş mekanları ile kendi yaşam alanını yepyeni mimari çizgilerle yorumlayan bu proje, bölgedeki dönüşümü tetiklemeye devam edecek” dedi.